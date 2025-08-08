«Коммерсантъ»: сотрудник БСТМ МВД арестован по делу о хакерских преступлениях

По версии следствия, оперативник 4-го отдела БСТМ получал взятки и занимался действиями, характерными для хакеров, с которыми он по долгу службы должен был бороться. Уголовное дело в отношении него расследует Главное следственное управление СКР по Москве. За одно из вменяемых ему преступлений – неправомерный доступ к компьютерной информации, повлекший тяжкие последствия (ст. 272 УК), Нестерову грозит до семи лет лишения свободы.