«Коммерсантъ»: сотрудник БСТМ МВД арестован по делу о хакерских преступлениях
Старший оперуполномоченный одного из засекреченных подразделений МВД России, Бюро специальных технических мероприятий (БСТМ), Антон Нестеров арестован по обвинению в получении взятки в особо крупном размере и неправомерном доступе к компьютерной информации (ч. 6 ст. 290 УК). Об этом сообщает «Коммерсантъ».
По версии следствия, оперативник 4-го отдела БСТМ получал взятки и занимался действиями, характерными для хакеров, с которыми он по долгу службы должен был бороться. Уголовное дело в отношении него расследует Главное следственное управление СКР по Москве. За одно из вменяемых ему преступлений – неправомерный доступ к компьютерной информации, повлекший тяжкие последствия (ст. 272 УК), Нестерову грозит до семи лет лишения свободы.
Фигурант был задержан в мае, а 12 августа Мосгорсуд рассмотрит жалобу его защиты на продление ареста. Ранее суды признавали обоснованность подозрений, ссылаясь на наличие доказательств и риск давления на участников расследования.
Как отмечает «Коммерсантъ», это не первый коррупционный скандал в БСТМ: ранее сотрудникам подразделения уже вменялась одна из крупнейших взяток в истории российской полиции – почти 5 млрд руб. от администратора криптовалютной биржи.