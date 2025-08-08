Роспотребнадзор запросил у Турции данные об отравлении в отеле Аланьи
Роспотребнадзор направил официальный запрос в министерство здравоохранения Турции после появления в СМИ сообщений о массовом отравлении российских туристов в отеле Club Hotel Anjeliq 5*, расположенном в Аланье. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Запрос направлен в рамках действующего меморандума о сотрудничестве по борьбе с инфекционными заболеваниями и охране здоровья туристов, отмечают в Роспотребнадзоре. Российская сторона просит предоставить результаты расследования и оценку рисков возможного ухудшения эпидемиологической ситуации.
Кроме того, по словам представителей Роспотребнадзора, обращения направлены по каналам, предусмотренным международными медико-санитарными правилами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), а также в Ассоциацию туроператоров России (АТОР).
В ведомстве подчеркнули, что ситуация находится под контролем.