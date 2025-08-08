В Китае при сходе горных потоков погибли 10 человек
По меньшей мере 10 человек погибли, 33 считаются пропавшими без вести в уезде Юйчжун провинции Ганьсу на северо-западе Китая после схода горных потоков, вызванных проливными дождями. Об этом сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на местные власти.
Сильные дожди обрушились на Юйчжун и другие районы города Ланьчжоу 7 августа вечером. К полудню 8 августа количество осадков достигло 220,2 мм. Несколько поселков оказались в зоне серьезного бедствия.
По данным агентства, около 14:00 корреспонденты «Синьхуа» зафиксировали, что паводковая вода, смешанная с вырванными деревьями, перекрыла дороги вблизи начальной школы Синлун. В некоторых местах толщина грязевых отложений превышала 30 см. Повреждены автомобили и жилые дома.
Для ликвидации последствий бедствия власти направили в район ЧС более 2700 спасателей, почти тысячу единиц техники и свыше 8500 комплектов предметов первой необходимости. Продолжаются спасательные работы, эвакуация жителей и восстановление инфраструктуры.
