Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Думай
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

В Китае при сходе горных потоков погибли 10 человек

Ведомости

По меньшей мере 10 человек погибли, 33 считаются пропавшими без вести в уезде Юйчжун провинции Ганьсу на северо-западе Китая после схода горных потоков, вызванных проливными дождями. Об этом сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на местные власти.

Сильные дожди обрушились на Юйчжун и другие районы города Ланьчжоу 7 августа вечером. К полудню 8 августа количество осадков достигло 220,2 мм. Несколько поселков оказались в зоне серьезного бедствия.

По данным агентства, около 14:00 корреспонденты «Синьхуа» зафиксировали, что паводковая вода, смешанная с вырванными деревьями, перекрыла дороги вблизи начальной школы Синлун. В некоторых местах толщина грязевых отложений превышала 30 см. Повреждены автомобили и жилые дома.

Для ликвидации последствий бедствия власти направили в район ЧС более 2700 спасателей, почти тысячу единиц техники и свыше 8500 комплектов предметов первой необходимости. Продолжаются спасательные работы, эвакуация жителей и восстановление инфраструктуры.

5 августа наводнение, вызванное ливнем в верховьях реки Кхир-Ганга, обрушилось на деревню Дхарали в районе Уттаркаши штата Уттаракханд в Индии. Стихия вызвала масштабные разрушения на туристическом маршруте к Ганготри-Дхаму. Отмечается, что от 10 до 12 человек могли оказаться под завалами.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных