В Китае при сходе горных потоков погибли 10 человек

5 августа наводнение, вызванное ливнем в верховьях реки Кхир-Ганга, обрушилось на деревню Дхарали в районе Уттаркаши штата Уттаракханд в Индии. Стихия вызвала масштабные разрушения на туристическом маршруте к Ганготри-Дхаму. Отмечается, что от 10 до 12 человек могли оказаться под завалами.