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В Индии масштабное наводнение смыло целую деревню

Ведомости

Наводнение, вызванное ливнем в верховьях реки Кхир-Ганга, обрушилось на деревню Дхарали в районе Уттаркаши штата Уттаракханд. Об этом сообщает The Times of India. Стихия вызвала масштабные разрушения на туристическом маршруте к Ганготри-Дхаму.

По данным полиции и местных жителей, вышедшая из берегов река Кхир-Гадх смыла не только дороги и мосты, но и жилые дома, магазины, а также, по некоторым оценкам, до 25 отелей и гостевых домов. Отмечается, что от 10 до 12 человек могли оказаться под завалами.

Спасательные работы осложнены продолжающимися сильными дождями. В зоне бедствия работают силы быстрого реагирования, армейские подразделения и местные службы. Местные власти заявляют, что ситуация остается напряженной.

Позднее стало известно, что еще один ливень прошел в районе Дхарали, в местности Сухи-Топ, что вызвало новую волну обеспокоенности. Власти усилили мониторинг и привлекли дополнительные спасательные бригады.

Индийский метеорологический департамент выпустил предупреждение о сильных дождях до 10 августа в горных районах Уттаракханда. Власти призывают жителей региона соблюдать меры предосторожности, избегать нахождения вблизи рек и склонов, а также следовать указаниям спасательных служб.

29 июля Reuters писало, что минимум 30 человек погибли в результате наводнений в Пекине после того, как за несколько дней выпало годовое количество осадков. Проливные дожди в Пекине начались 23 июля и усилились 28 июля в окрестностях столицы и прилегающих провинциях. По данным «Синьхуа», в северных районах города выпало до 543,4 мм осадков. При этом среднегодовое количество осадков в Пекине составляет около 600 мм.

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