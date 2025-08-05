В Индии масштабное наводнение смыло целую деревню

29 июля Reuters писало, что минимум 30 человек погибли в результате наводнений в Пекине после того, как за несколько дней выпало годовое количество осадков. Проливные дожди в Пекине начались 23 июля и усилились 28 июля в окрестностях столицы и прилегающих провинциях. По данным «Синьхуа», в северных районах города выпало до 543,4 мм осадков. При этом среднегодовое количество осадков в Пекине составляет около 600 мм.