В Пекине из-за наводнений погибли 30 человек

13 июля CBS сообщал, что в результате наводнений, обрушившихся на Техас в начале июля при внезапном паводке на реке Гваделупа, погибли как минимум 129 человек. Губернатор штата Грег Эбботт заявлял, что по всему штату числятся пропавшими без вести десятки человек.