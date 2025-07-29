В Пекине из-за наводнений погибли 30 человек
Как минимум 30 человек погибли в результате наводнений в Пекине после того, как за несколько дней выпало годовое количество осадков. Об этом пишет Reuters.
По данным агентства, большая часть осадков выпала на северной окраине Пекина, недалеко от Великой Китайской стены. По данным «Синьхуа», 28 смертей было зарегистрировано в районе Миюнь, еще две – в районе Яньцин.
Проливные дожди в Пекине начались 23 июля и усилились 28 июля в окрестностях столицы и прилегающих провинциях. По данным «Синьхуа», в северных районах города выпало до 543,4 мм осадков. При этом среднегодовое количество осадков в Пекине составляет около 600 мм.
13 июля CBS сообщал, что в результате наводнений, обрушившихся на Техас в начале июля при внезапном паводке на реке Гваделупа, погибли как минимум 129 человек. Губернатор штата Грег Эбботт заявлял, что по всему штату числятся пропавшими без вести десятки человек.