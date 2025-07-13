Число погибших при наводнениях в Техасе достигло 129 человек
В результате наводнений, которые в начале июля обрушились на Техас при внезапном паводке на реке Гваделупа, погибли как минимум 129 человек, сообщает CBS.
Губернатор штата Грег Эбботт заявил, что по всему Техасу числятся пропавшими без вести десятки человек. По состоянию на 8 июля в округе Керр ищут 161 человека, еще как минимум 12 граждан числятся пропавшими без вести в других частях штата, пишет CBS. Среди пропавших, как сообщил Эбботт, пять девочек и вожатый из христианского летнего лагеря Camp Mystic, расположенного вдоль реки. Всего в округе Керр, где расположены молодежные лагеря, погибли по меньшей мере 96 человек, в том числе более 30 детей, сообщили официальные лица 10 июля.
Наводнения на реке Гваделупе начались 4 июля из-за сильного ливня в округе Керр. Национальная метеорологическая служба США предупредила о риске внезапного наводнения в округе более чем за 12 часов до его начала. За три часа до события уровень угрозы повысили до экстренного, объявив чрезвычайную ситуацию. Однако последние предупреждения поступили ночью, когда люди уже спали, а в лагерях не было сирен. Около четырех часов утра уровень воды резко вырос – река Гваделупа поднялась почти на 8 м за 45 минут.
Городской управляющий округа Далтон Райс отмечал, что наводнение произошло очень быстро, что не позволило властям вовремя отдать распоряжения об эвакуации.