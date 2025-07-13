Число погибших при наводнениях в Техасе достигло 129 человек

Наводнения на реке Гваделупе начались 4 июля из-за сильного ливня в округе Керр. Национальная метеорологическая служба США предупредила о риске внезапного наводнения в округе более чем за 12 часов до его начала. За три часа до события уровень угрозы повысили до экстренного, объявив чрезвычайную ситуацию. Однако последние предупреждения поступили ночью, когда люди уже спали, а в лагерях не было сирен. Около четырех часов утра уровень воды резко вырос – река Гваделупа поднялась почти на 8 м за 45 минут.