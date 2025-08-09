В Узбекистане и России задержали девять членов террористической ячейки

8 августа официальный представитель СК РФ Светлана Петренко объявила, что в Москве возбуждены уголовные дела в отношении двух иностранных граждан 1986 и 1987 гг. р., обвиняемых в участии и организации деятельности международной террористической организации. Суд арестовал их. По сведениям следствия, не позднее апреля 2025 г. обвиняемые в столице вели пропаганду и занимались вербовкой трудовых мигрантов в ряды запрещенной в РФ террористической организации. Их действия координировали идеологи радикального движения, находящиеся в странах Евросоюза.