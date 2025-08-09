В Узбекистане и России задержали девять членов террористической ячейки
Спецслужбы России и Узбекистана задержали девять участников международной террористической организации, раскрытой в Москве. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на Службы госбезопасности республики.
По данным ведомства, семь человек были задержаны в России, еще два – на юге Узбекистана. Установлено, что они входили в виртуальные группы, пропитанные экстремистской идеологией международных террористических организаций, и делились материалами, которые призывают к насильственному изменению действующего политического строя.
В ходе обыска по месту жительства задержанных изъяты в качестве вещественных доказательств мобильные телефоны, экземпляры литературы экстремистского содержания, два флеш-накопителя и сим-карта зарубежного оператора. Они направлены на экспертизу.
8 августа официальный представитель СК РФ Светлана Петренко объявила, что в Москве возбуждены уголовные дела в отношении двух иностранных граждан 1986 и 1987 гг. р., обвиняемых в участии и организации деятельности международной террористической организации. Суд арестовал их. По сведениям следствия, не позднее апреля 2025 г. обвиняемые в столице вели пропаганду и занимались вербовкой трудовых мигрантов в ряды запрещенной в РФ террористической организации. Их действия координировали идеологи радикального движения, находящиеся в странах Евросоюза.
Преступную деятельность удалось выявить и пресечь в результате совместной работы СК РФ, ФСБ и Службы государственной безопасности Узбекистана. Всего задержано девять иностранцев, подозреваемых в вербовке мигрантов в террористическую организацию.