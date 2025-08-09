В Башкирии 25 человек пострадали при взрыве на заводе производителя соды

Изначально о взрыве газовоздушной смеси в кирпичном здании на улице Техническая сообщило управление МЧС по Башкирии. Возгорания не произошло. Из предприятия эвакуировали 15 человек. К ликвидации последствий привлекли 42 специалиста и 15 единиц техники. На место происшествия выехал врио начальника Главного управления МЧС по Башкирии Алексей Головко.