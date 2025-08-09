В Башкирии 25 человек пострадали при взрыве на заводе производителя соды
В Стерлитамаке произошел взрыв газовоздушной смеси в кирпичном здании на производственной площадке «Каустик» АО «Башкирская содовая компания». Пострадали 25 человек, они госпитализированы. Об этом заявил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин в своем Telegram-канале.
Изначально о взрыве газовоздушной смеси в кирпичном здании на улице Техническая сообщило управление МЧС по Башкирии. Возгорания не произошло. Из предприятия эвакуировали 15 человек. К ликвидации последствий привлекли 42 специалиста и 15 единиц техники. На место происшествия выехал врио начальника Главного управления МЧС по Башкирии Алексей Головко.
Следственное управление СК РФ по республике проводит доследственную проверку по факту произошедшего. На место происшествия направились следователи совместно с экстренными службами. Сейчас там проводится осмотр и опрашиваются очевидцы.
25 июля произошел взрыв газа в многоэтажном жилом доме в Саратове. В результате обрушился подъезд, погибли семь человек, включая одного ребенка. Поисково-спасательные работы завершились 27 июля. Власти пообещали выплатить семьям погибших материальную помощь в размере 1 млн руб. Следственное управление СК РФ по региону возбудило дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).