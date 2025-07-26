Семьям погибших при взрыве в доме в Саратове выделят по 1 млн рублей
Власти приняли решение выплатить семьям погибших в результате взрыва газа в многоэтажном жилом доме в Саратове материальную помощь в размере 1 млн руб. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.
Средства будут выделены из резервного фонда регионального правительства. Бусаргин заверил, что пострадавшие также получат всю необходимую поддержку.
На месте происшествия продолжается поисково-спасательная операция. Оценка ущерба будет проведена сразу после завершения аварийно-спасательных работ.
25 июля в доме в Саратове произошел взрыв, в здании обрушился угловой подъезд. В результате погибли шесть человек, еще 16 пострадали. Местонахождение четырех человек неизвестно.
Предварительной причиной произошедшего губернатор назвал утечку газа. Он выразил соболезнования семьям погибших. Власти объявили в городе режим чрезвычайной ситуации регионального уровня для оперативного взаимодействия ведомств и привлечения ресурсов для ликвидации последствий инцидента и оказания помощи пострадавшим. 26 июля в Саратовской области стало днем траура по жертвам трагедии.
Следственное управление СК России по Саратовской области возбудило уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Региональная прокуратура проводит проверку.