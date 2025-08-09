Умер народный артист России Иван Краско

Краско родился 23 сентября 1930 г. в Ленинградской области. За свою карьеру снялся в более чем 200 фильмах, в том числе в кинокартинах «Тарас Бульба», «Особенности национальной охоты в зимний период», «Господин оформитель» и др. С 1965 г. играл в Санкт-Петербургском академическом драматическом театре имени В.Ф. Комиссаржевской. Согласно расписанию на сайте, в 2025 г. он был задействован в спектакле «Я вернулся в мой город».