Умер народный артист России Иван Краско
Народный артист России Иван Краско умер в возрасте 94 лет. Об этом сообщил депутат заксобрания Санкт-Петербурга Александр Ржаненков в Telegram-канале.
«Сказать, что это невосполнимая утрата, – значит, ничего не сказать. Для миллионов он был любимым актером, голосом, который мы узнавали с первых слов, лицом, с которым выросли целые поколения», – отметил Ржаненков.
В начале августа Краско госпитализировали. Он находился в больнице в Санкт-Петербурге в тяжелом состоянии. В январе 2023 г. актер попал в медицинское учреждение с подозрением на инсульт, который впоследствии подтвердился. Тогда он несколько дней лежал в Елизаветинской больнице.
Краско родился 23 сентября 1930 г. в Ленинградской области. За свою карьеру снялся в более чем 200 фильмах, в том числе в кинокартинах «Тарас Бульба», «Особенности национальной охоты в зимний период», «Господин оформитель» и др. С 1965 г. играл в Санкт-Петербургском академическом драматическом театре имени В.Ф. Комиссаржевской. Согласно расписанию на сайте, в 2025 г. он был задействован в спектакле «Я вернулся в мой город».
В 1976 г. Краско присвоили почетное звание заслуженного артиста РСФСР. В 1992 г. актер получил звание народного артиста России.