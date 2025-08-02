Актер Иван Краско находится в тяжелом состоянии

Краско 94 года, за свою карьеру актер снялся в более чем 200 фильмах, в частности в кинокартинах «Тарас Бульба», «Особенности национальной охоты в зимний период», «Господин оформитель» и др. С 1965 г. играет в Санкт-Петербургском академическом драматическом театре имени В. Ф. Комиссаржевской. Согласно расписанию на сайте, он задействован в спектакле «Я вернулся в мой город».