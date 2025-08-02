Актер Иван Краско находится в тяжелом состоянии
Народный артист России Иван Краско находится в больнице в Санкт-Петербурге в тяжелом состоянии. Об этом рассказал ТАСС концертный директор актера Вячеслав Смородинов.
«Нужен постоянный уход в медицинском учреждении или в доме ветеранов», – уточнил Смородинов.
6 января 2023 г. Краско был госпитализирован с подозрением на инсульт, который впоследствии подтвердился. Он лежал в Елизаветинской больнице. 10 января того же года состояние актера стабилизировалось и вскоре его выписали из больницы.
Краско 94 года, за свою карьеру актер снялся в более чем 200 фильмах, в частности в кинокартинах «Тарас Бульба», «Особенности национальной охоты в зимний период», «Господин оформитель» и др. С 1965 г. играет в Санкт-Петербургском академическом драматическом театре имени В. Ф. Комиссаржевской. Согласно расписанию на сайте, он задействован в спектакле «Я вернулся в мой город».
В 1976 г. Краско присвоено почетное звание заслуженного артиста РСФСР. В 1992 г. он получил звание народного артиста России.