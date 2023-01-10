Актер Иван Краско госпитализирован в Санкт-Петербурге с инсультом
Народного артиста России Ивана Краско госпитализировали в Санкт-Петербурге с инсультом, сейчас его состояние стабилизировалось. Об этом в разговоре с «РИА Новости» рассказал директор артиста Вячеслав Смородинов.
«Иван Иванович в Елизаветинской больнице с 6 января. Было подозрение на инсульт, он подтвердился. Сейчас состояние уже стабильное. Иван Иванович уже переведен в общую палату», — сказал он.
Иван Краско родился 23 сентября 1930 г., ему 92 года. Краско снялся в более чем 200 фильмах, в том числе в кинокартинах «Тарас Бульба», «Особенности национальной охоты в зимний период», «Господин оформитель» и др. С 1965 г. Краско играет в Санкт-Петербургском академическом драматическом театре им. В. Ф. Комиссаржевской. Согласно расписанию на сайте, сейчас он задействован в двух спектаклях: «Я вернулся в мой город» и «Утоли моя печали…». В 1992 г. он получил звание народного артиста России.
Это не первая госпитализация Краско. В августе 2021 г. он уже перенес инсульт, в том же году он переболел коронавирусом. В марте прошлого года он проходил реабилитацию после отслоения сетчатки глаза, а в июле его вновь госпитализировали из-за проблем с сердцем. По словам Смородинова, у Краско также была обнаружена жидкость в легких.