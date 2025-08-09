Задержаны подозреваемые в ограблении отделения почты в Москве
Сотрудники полиции задержали в Серпухове пятерых подозреваемых в нападении на отделение почты на юге Москвы. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале.
Возраст задержанных составляет от 29 до 67 лет. Некоторые из них ранее были судимы. Полицейские изъяли у фигурантов 142 000 руб. Сейчас задержанные доставлены в территориальные органы полиции для дальнейшего разбирательства.
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой).
В правоохранительных органах ТАСС рассказали, что среди задержанных трое мужчин и две женщины, они уроженцы России.
8 августа в Москве двое неизвестных в масках вынесли 4,8 млн руб. из отделения почты на улице Медиков. Предварительно, преступники ворвались в здание, угрожая сотруднику предметом, похожим на пистолет. Они забрали наличные и скрылись с места происшествия.