Двое неизвестных в масках ограбили отделение почты в Москве на 4,8 млн рублей
В столице двое неизвестных в масках вынесли 4,8 млн руб. из отделения почты на улице Медиков. Об этом сообщили в прокуратуре Москвы.
По предварительной информации, преступники ворвались в здание, угрожая сотруднику предметом, похожим на пистолет. Забрав наличные, они скрылись с места происшествия.
Сейчас их местонахождение устанавливается, ведутся оперативные мероприятия.
31 января в Екатеринбурге случился аналогичный инцидент: неизвестный в маске похитил около 7 млн руб. из банка, угрожая предметом, похожим на пистолет. Ограбление там произошло вечером на проспекте Космонавтов. Тогда на поиски преступника были направлены усиленная следственно-оперативная группа полиции и криминалисты.