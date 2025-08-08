Двое неизвестных в масках ограбили отделение почты в Москве на 4,8 млн рублей

31 января в Екатеринбурге случился аналогичный инцидент: неизвестный в маске похитил около 7 млн руб. из банка, угрожая предметом, похожим на пистолет. Ограбление там произошло вечером на проспекте Космонавтов. Тогда на поиски преступника были направлены усиленная следственно-оперативная группа полиции и криминалисты.