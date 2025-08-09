Германия вышла на второе место по оформлению электронных виз в России

Электронные визы в РФ начали действовать с августа 2023 г. С того времени ими воспользовалось 940 000 иностранных граждан, рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко 11 июля. По его словам, такие визы и продление их действия с 60 до 120 суток со дня оформления позволяют сделать Россию еще более доступной для иностранных путешественников, что, в свою очередь, укрепит позиции государства на международном туристическом рынке.