Общество

Германия вышла на второе место по оформлению электронных виз в России

Первое место занял Китай
Ведомости

В этом году Германия стала второй страной по количеству оформлений электронных виз для въезда в Россию, сообщил директор Консульского департамента Министерства иностранных дел (МИД) РФ Алексей Климов в интервью ТАСС.

Всего за 2025 г. оформлено 404 000 электронных виз. Больше всего (170 000) – гражданами Китая. Затем идет Германия с 34 500 визами. Туристы из Саудовской Аравии – 29 100, из Индии – 24 500, Эстонии – 15 400, рассказал Климов.

В 2024 г. второе место по числу электронных виз занимала Саудовская Аравия.

Электронные визы в РФ начали действовать с августа 2023 г. С того времени ими воспользовалось 940 000 иностранных граждан, рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко 11 июля. По его словам, такие визы и продление их действия с 60 до 120 суток со дня оформления позволяют сделать Россию еще более доступной для иностранных путешественников, что, в свою очередь, укрепит позиции государства на международном туристическом рынке.

