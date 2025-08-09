Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Думай
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

В Санкт-Петербурге затонул буксир «Капитан Ушаков»

Ведомости

Морской буксир «Капитан Ушаков», принадлежащий Ярославскому судостроительному заводу, затонул в порту Санкт-Петербурга, сообщил представитель Балтийского завода.

Вечером 8 августа «Капитан Ушаков» находился у причальной стенки Балтийского завода на достройке. Он накренился на правый борт, из-за чего затопило помещение вспомогательных механизмов. Работники сразу оповестили аварийные службы города и помогали устранить крен коллегам из Ярославля, сообщили в пресс-службе Балтийского завода. Однако буксир все же затонул.

«В настоящий момент судно легло на грунт правым бортом», – говорится в сообщении.

Следственный комитет (СК) РФ возбудил дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ). Сумма ущерба устанавливается. Сейчас проводится комплекс мероприятий по выяснению причин произошедшего. Пострадавших, согласно данным СК, нет.

6 августа прошло совещание с участием первого вице-премьера Дениса Мантурова и вице-премьера Виталия Савельева, на котором они обсудили возможное установление запрета на эксплуатацию ветхого торгового и пассажирского флота. Источник «Ведомостей» рассказал, что речь идет о том, чтобы ограничить эксплуатацию грузовых и пассажирских судов по достижении ими определенного возраста. Таким способом планируется стимулировать спрос судовладельцев на обновление флота, в том числе через заказ на российских верфях.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных