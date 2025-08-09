В Санкт-Петербурге затонул буксир «Капитан Ушаков»

6 августа прошло совещание с участием первого вице-премьера Дениса Мантурова и вице-премьера Виталия Савельева, на котором они обсудили возможное установление запрета на эксплуатацию ветхого торгового и пассажирского флота. Источник «Ведомостей» рассказал, что речь идет о том, чтобы ограничить эксплуатацию грузовых и пассажирских судов по достижении ими определенного возраста. Таким способом планируется стимулировать спрос судовладельцев на обновление флота, в том числе через заказ на российских верфях.