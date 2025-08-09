В Санкт-Петербурге затонул буксир «Капитан Ушаков»
Морской буксир «Капитан Ушаков», принадлежащий Ярославскому судостроительному заводу, затонул в порту Санкт-Петербурга, сообщил представитель Балтийского завода.
Вечером 8 августа «Капитан Ушаков» находился у причальной стенки Балтийского завода на достройке. Он накренился на правый борт, из-за чего затопило помещение вспомогательных механизмов. Работники сразу оповестили аварийные службы города и помогали устранить крен коллегам из Ярославля, сообщили в пресс-службе Балтийского завода. Однако буксир все же затонул.
«В настоящий момент судно легло на грунт правым бортом», – говорится в сообщении.
Следственный комитет (СК) РФ возбудил дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ). Сумма ущерба устанавливается. Сейчас проводится комплекс мероприятий по выяснению причин произошедшего. Пострадавших, согласно данным СК, нет.
6 августа прошло совещание с участием первого вице-премьера Дениса Мантурова и вице-премьера Виталия Савельева, на котором они обсудили возможное установление запрета на эксплуатацию ветхого торгового и пассажирского флота. Источник «Ведомостей» рассказал, что речь идет о том, чтобы ограничить эксплуатацию грузовых и пассажирских судов по достижении ими определенного возраста. Таким способом планируется стимулировать спрос судовладельцев на обновление флота, в том числе через заказ на российских верфях.