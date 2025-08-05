Правительство обсудит ограничение срока службы морских и речных судов

Правительство обсудит ограничение срока службы морских и речных судовОн может быть установлен на уровне 30 лет
Совещание с участием первого вице-премьера Дениса Мантурова и вице-премьера Виталия Савельева, на котором планируется обсудить возможное установление запрета на эксплуатацию ветхого торгового и пассажирского флота, состоится 6 августа. Об этом «Ведомостям» рассказали четыре источника, знакомые с ходом подготовки мероприятия.
По словам одного из них, речь идет о том, чтобы ограничить эксплуатацию грузовых и пассажирских судов по достижении ими определенного возраста. Таким способом планируется стимулировать спрос судовладельцев на обновление флота, в том числе через заказ на российских верфях, сказал он.
В качестве возможного критерия для ограничения рассматривается достижение судном 30-летнего возраста, знает другой источник. Для таких судов, в том числе под иностранным флагом, может быть ограничен заход в морские порты, отмечает он. Взамен судовладельцы могут получить господдержку в рамках программ утилизации старого флота и льготного лизинга, допускает собеседник.
Ранее со схожей инициативой выступил предправления ВТБ и глава совета директоров Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Андрей Костин. В письме президенту Владимиру Путину он предложил ограничить эксплуатацию «технически и морально устаревших» грузовых и пассажирских судов в российских водах независимо от флага («Ведомости» писали об этом 11 апреля). Также предлагалось расширить программы господдержки для российских судовладельцев, чтобы стимулировать обновление флота.
Костин действительно обращался к президенту по вопросам эксплуатации так называемого ветхого флота, сказал «Ведомостям» представитель ОСК. Обращение стало реакцией отрасли в том числе на известные события с крушением танкеров на Черном море, пояснил он. Конкретные параметры поддержки, а также меры, направленные на обновление ветхого флота, предстоит выработать – сейчас говорить о них рано, добавил собеседник.
В апреле источники «Ведомостей» подсчитали, что в российских водах работает более 10 000 судов старше 25 лет при общем размере гражданского флота примерно в 12 000 единиц.
Наличие гражданского заказа на несколько лет вперед позволит ОСК планировать программу производства и модернизации, говорил один из них. Госкомпания ставит перед собой задачу к 2036 г. увеличить объем производства судов в 2–3 раза до 1000 единиц накопленным итогом («Ведомости» писали об этом 4 февраля). С 2011 по 2022 г. предприятия корпорации выпустили лишь 201 гражданское судно.
В июле глава Минпромторга Антон Алиханов назвал логичным решением распространение норм по ограничению сроков эксплуатации на суда. Существующий российский парк «достаточно возрастной» и требует обновления, отмечал он.
Инициатива по ограничению эксплуатации устаревших судов – если она будет принята – получит поддержку не только со стороны ОСК, но и от заказчиков торгового флота, считает собеседник «Ведомостей» в одном из проектных бюро морского судостроения. Он отмечает, что сейчас судовладельцы зачастую сталкиваются с простоем новых судов без фрахта. Речь идет в том числе о заказчиках, заключивших контракты с Государственной транспортной лизинговой компанией, указывает собеседник. «Ведомости» направили вопросы в компанию.
Предлагаемые ограничения на эксплуатацию устаревших судов следует рассматривать как меру господдержки отрасли, говорит директор по развитию Portnews Надежда Малышева. При дефиците бюджета это поддержит тех судовладельцев, кто взял на себя риски строительства нового флота, но испытывает сейчас проблемы с фрахтом из-за санкций и рыночной конъюнктуры и уплатой лизинговых платежей. В текущих условиях эти меры можно считать разумным протекционизмом со стороны государства, отмечает она.
Малышева считает, что следует внимательнее отнестись к установлению возрастного ценза для судов. «Есть в эксплуатации речные пассажирские суда возрастом около 80 лет. В пресной воде и при надлежащем уходе они могут достаточно безопасно использоваться, учитывая короткий навигационный период в ряде регионов России», – объясняет она. Но выход в море судов такого возраста имеет высокие риски, поэтому общая планка на уровне 25–30 лет была бы разумной, полагает эксперт.
Предлагаемый запрет на эксплуатацию устаревших судов имеет логическое обоснование, учитывая недавнее крушение в Керченском проливе танкеров с мазутом «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», повлекшее серьезный экологический ущерб, соглашается гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.
Ключевым вопросом является определение понятия «ветхости», поскольку некоторые суда, такие как буксиры, могут продолжать эффективно эксплуатироваться после модернизации двигателя даже при возрасте корпуса более 40 лет, в то время как танкеры, перевозящие опасные грузы, или пассажирские суда с учетом рисков требуют более жесткого подхода, отмечает эксперт. В этой связи необходим дифференцированный подход к различным типам судов с фокусом на параметры корпуса и использование возможностей обновления двигателей, продолжает он.
Предполагаемая схема поддержки судовладельцев может быть эффективной при условии значительного увеличения государственных субсидий в рамках механизма судового утилизационного гранта, полагает Бурмистров. В условиях высокой ключевой ставки и низких на перевозку большинства видов грузов покупка новых судов без господдержки не является экономически оправданной практически во всех сегментах рынка, констатирует он.
«Ведомости» направили вопросы представителям Мантурова, Савельева и Костина.