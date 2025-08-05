Правительство обсудит ограничение срока службы морских и речных судов

Инициатива по ограничению эксплуатации устаревших судов – если она будет принята – получит поддержку не только со стороны ОСК, но и от заказчиков торгового флота, считает собеседник «Ведомостей» в одном из проектных бюро морского судостроения. Он отмечает, что сейчас судовладельцы зачастую сталкиваются с простоем новых судов без фрахта. Речь идет в том числе о заказчиках, заключивших контракты с Государственной транспортной лизинговой компанией, указывает собеседник. «Ведомости» направили вопросы в компанию.