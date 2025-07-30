Инвесторы расторгли договоры на строительство 16 судов по программе инвестквот

Инвесторы расторгли договоры на строительство 16 судов по программе инвестквотРыболовные квоты по 12 контрактам могут быть заново распределены на аукционах, а суда тогда достроят новые заказчики
Рыбопромышленные компании расторгли инвестиционные контракты на строительство 16 судов, заказанных ими на российских верфях в ходе первого этапа федеральной программы инвестиционных квот («квоты под киль»). Об этом «Ведомостям» сообщил источник в одном из промышленных холдингов и подтвердил представитель Минпромторга.
Источник «Ведомостей» отметил, что расторгнута часть контрактов на достройку судов в рамках первого этапа программы. По его словам, в общей сложности речь идет «о 16 или 17 судах». Таким образом, общее число судов, которое будет построено в рамках первого этапа, может сократиться со 107 единиц до 90–91, отметил собеседник.
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