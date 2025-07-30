Инвесторы расторгли договоры на строительство 16 судов по программе инвестквот

Источник «Ведомостей» отметил, что расторгнута часть контрактов на достройку судов в рамках первого этапа программы. По его словам, в общей сложности речь идет «о 16 или 17 судах». Таким образом, общее число судов, которое будет построено в рамках первого этапа, может сократиться со 107 единиц до 90–91, отметил собеседник.