Главная / Общество /

Народного артиста России Сафронова похоронили на Долгопрудненском кладбище

Ведомости

Народного артиста России Владимира Сафронова похоронили на Долгопрудненском кладбище в Московской области. Об этом сообщает ТАСС.

Проститься с артистом пришли его родные, коллеги и ученики. Они возложили цветы на могилу. Гражданская панихида по Сафронову прошла в этот же день в Государственном академическом Малом театре России. Церемонию провел народный артист России Василий Бочкарев.

6 августа Государственный академический Малый театр сообщил о смерти Сафронова. Он скончался в возрасте 84 года.

Сафронов родился 1 ноября 1940  г. в Москве. Окончил Театральное училище им. Щепкина в 1962 г., после чего начал работать в Первом Московском областном драматическом театре, а позднее в Театре имени А.С. Пушкина. На работу в Малый театр пришел в 1972 г. Здесь актер стал одним из ведущих мастеров сцены и создал более 60 ролей.

Особое признание Сафронову принесло исполнение ролей в пьесах Александра Островского, как драматических, так и комедийных. В числе его знаковых работ Погуляев («Пучина»), Борис («Гроза»), Досужев («Доходное место»), Салай Салтаныч («Последняя жертва»). Также актер известен по ролям в исторических постановках: Василий Шуйский, Борис Годунов, князь Мстиславский, отец Яков Игнатьев и др.

