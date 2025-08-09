Народного артиста России Сафронова похоронили на Долгопрудненском кладбище

Сафронов родился 1 ноября 1940 г. в Москве. Окончил Театральное училище им. Щепкина в 1962 г., после чего начал работать в Первом Московском областном драматическом театре, а позднее в Театре имени А.С. Пушкина. На работу в Малый театр пришел в 1972 г. Здесь актер стал одним из ведущих мастеров сцены и создал более 60 ролей.