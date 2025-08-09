Народного артиста России Сафронова похоронили на Долгопрудненском кладбище
Народного артиста России Владимира Сафронова похоронили на Долгопрудненском кладбище в Московской области. Об этом сообщает ТАСС.
Проститься с артистом пришли его родные, коллеги и ученики. Они возложили цветы на могилу. Гражданская панихида по Сафронову прошла в этот же день в Государственном академическом Малом театре России. Церемонию провел народный артист России Василий Бочкарев.
6 августа Государственный академический Малый театр сообщил о смерти Сафронова. Он скончался в возрасте 84 года.
Сафронов родился 1 ноября 1940 г. в Москве. Окончил Театральное училище им. Щепкина в 1962 г., после чего начал работать в Первом Московском областном драматическом театре, а позднее в Театре имени А.С. Пушкина. На работу в Малый театр пришел в 1972 г. Здесь актер стал одним из ведущих мастеров сцены и создал более 60 ролей.
Особое признание Сафронову принесло исполнение ролей в пьесах Александра Островского, как драматических, так и комедийных. В числе его знаковых работ Погуляев («Пучина»), Борис («Гроза»), Досужев («Доходное место»), Салай Салтаныч («Последняя жертва»). Также актер известен по ролям в исторических постановках: Василий Шуйский, Борис Годунов, князь Мстиславский, отец Яков Игнатьев и др.