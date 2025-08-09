Мурашко взял на контроль помощь пострадавшим из-за взрыва в Башкирии

В больницах находится 31 пострадавший, из них 14 в тяжелом состоянии. Сейчас проводится эвакуация людей в тяжелом состоянии в медучреждения Уфы и университетскую клинику Башкирского государственного медицинского университета, в частности с помощью санитарных вертолетов. Медицинская помощь пострадавшим оказывается в полном объеме.