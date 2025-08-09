Мурашко взял на контроль помощь пострадавшим из-за взрыва в Башкирии
Глава Минздрава России Михаил Мурашко взял на личный контроль оказание помощи пострадавшим в результате взрыва газовоздушной смеси в кирпичном здании на производственной площадке «Каустик» АО «Башкирская содовая компания» в Стерлитамаке. Об этом сообщил помощник министра Алексей Кузнецов, передает ТАСС.
В больницах находится 31 пострадавший, из них 14 в тяжелом состоянии. Сейчас проводится эвакуация людей в тяжелом состоянии в медучреждения Уфы и университетскую клинику Башкирского государственного медицинского университета, в частности с помощью санитарных вертолетов. Медицинская помощь пострадавшим оказывается в полном объеме.
Утром 9 августа в Стерлитамаке произошел взрыв газовоздушной смеси в здании на производственной площадке «Каустик» АО «Башкирская содовая компания». Причиной называлась разгерметизация трубопровода при подготовке к плановому остановочному капремонту на комплексе винилхлорида-поливинилхлорида. В результате инцидента пострадали 36 человек.
Следственное управление СК РФ по Башкирии возбудило уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ч. 1 ст. 217 УК РФ). Следователи проводят осмотр и опрашивают очевидцев на месте происшествия.