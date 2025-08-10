Газета
Главная / Общество /

МВД предупредило россиян о мошеннических QR-кодах

В местах общего пользования мошенники часто используют поддельные QR-коды, после сканирования которых пользователи переводят деньги на счет злоумышленников, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России.

Пользователь при сканировании кода думает, что он ведет к акции или скидке, но вместо этого, как пояснили в ведомстве, происходит автоматический перевод средств на чужой счет. 

В МВД рекомендовали не сканировать коды из сомнительных источников и смотреть, куда ведет ссылка, поскольку многие приложения показывают URL-адрес перед переходом. Не следует вводить личные и банковские данные без необходимости, важно также использовать антивирусы и защищенные приложения для сканирования QR-кодов, рассказали в ведомстве.

6 августа в МВД напомнили, что у жертв мошенников есть около 60 минут на то, чтобы сделать последствия преступления минимальными. В ведомстве рекомендовали в случае, если мошенникам были переданы данные банковской карты, немедленно сменить пароль к онлайн-банкингу, заморозить карты и счета и связаться с банком по официальному номеру и сообщить о попытке обмана.

