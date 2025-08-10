МВД предупредило россиян о мошеннических QR-кодах

6 августа в МВД напомнили, что у жертв мошенников есть около 60 минут на то, чтобы сделать последствия преступления минимальными. В ведомстве рекомендовали в случае, если мошенникам были переданы данные банковской карты, немедленно сменить пароль к онлайн-банкингу, заморозить карты и счета и связаться с банком по официальному номеру и сообщить о попытке обмана.