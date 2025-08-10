В зоопарке Лейпцига усыпили трех амурских тигрят
Зоопарк Лейпцига принял решение усыпить трех амурских тигрят через несколько дней после их рождения, поскольку мать отказалась заботиться о своих детенышах. Об этом пишет Der Spiegel.
Тигрята родились вечером 6 августа, а мать отвернулась от детенышей через несколько часов после их рождения. По словам директора зоопарка Йорга Юнхольда, такое поведение «эмоционально печально» с человеческой точки зрения, но свойственно животному миру. После отказа матери заботиться о потомстве прошло два дня, и тигрята стали мерзнуть и слабеть, рассказали в зоопарке.
«В этот момент, когда тигрята больше не проявляют активности и, следовательно, не получают от матери стимула к питанию или выработке молока, мы должны выполнить свою тяжелую обязанность и избавить тигрят от страданий голода», – сказал ветеринар Андреас Бернхард.
Амурский тигр (Panthera tigris altaica) - самый крупный и северный подвид тигра, известный также как уссурийский или сибирский тигр. Обитает на юге Дальнего Востока России, преимущественно в Приморском и Хабаровском краях, а также в небольшом количестве в Китае и Северной Корее.
Амурский тигр занесен в Красную книгу России и Международный союз охраны природы (МСОП) как вид, находящийся под угрозой исчезновения. Главные опасности для него – браконьерство, вырубка лесов и сокращение кормовой базы. Благодаря охране численность популяции постепенно растет: в России сейчас около 750 особей.