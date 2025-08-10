В зоопарке Лейпцига усыпили трех амурских тигрят

Тигрята родились вечером 6 августа, а мать отвернулась от детенышей через несколько часов после их рождения. По словам директора зоопарка Йорга Юнхольда, такое поведение «эмоционально печально» с человеческой точки зрения, но свойственно животному миру. После отказа матери заботиться о потомстве прошло два дня, и тигрята стали мерзнуть и слабеть, рассказали в зоопарке.