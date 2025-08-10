На рейсах из Антальи в Москву не загрузили более 700 мест багажа
Авиакомпания Turkish Airlines не загрузила 730 мест багажа на пяти рейсах из Антальи в московский аэропорт «Внуково», перевозчик организовал досылку багажа другим рейсом из Стамбула, сообщается в Telegram-канале аэропорта.
Ситуация затронула пассажиров Turkish Airlines, 9 и 10 августа прибывших в Москву рейсами из Антальи. На каждый из пяти самолетов не загрузили от 109 до 170 мест багажа, следует из публикации.
«Turkish Airlines приносит искренние извинения за доставленные неудобства! Авиакомпания организовала досылку багажа рейсом TK419 из Стамбула», – говорится в сообщении.
Пассажиров призвали следить за обновлениями и обращаться в службу розыска багажа аэропорта «Внуково» для уточнения информации.
8 августа пассажиры нескольких рейсов Turkish Airlines из Антальи во «Внуково» также остались без чемоданов. Всего для багажа было не загружено 274 места. На следующий день стало известно, что авиакомпания доставила во «Внуково» задержанный багаж.