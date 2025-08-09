Turkish Airlines доставила во «Внуково» задержанный багаж из Антальи

1 августа замминистра транспорта России Владимир Потешкин заявил, что авиавласти Турции пообещали исправить проблему, возникшую после того, как пассажиры Turkish Airlines прилетели в Россию без багажа. Он уточнил, что российская сторона на совместных консультациях предложила ряд мер и теперь ожидает их выполнения.