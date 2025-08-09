Turkish Airlines доставила во «Внуково» задержанный багаж из Антальи
Авиакомпания Turkish Airlines доставила в международный аэропорт «Внуково» задержанный багаж пассажиров пяти рейсов, прибывших из Антальи в Москву. Об этом сообщается в Telegram-канале воздушной гавани.
В аэропорту уточнили, что в полном объеме доставлен багаж пассажиров рейсов 3152, 3140, 3024, 1231, 3038. Его можно получить в воздушной гавани в ближайшее время.
8 августа пассажиры четырех рейсов Turkish Airlines из Антальи во «Внуково» остались без чемоданов. Всего для багажа было не загружено 274 места. Авиакомпания принесла пассажирам извинения и предпринимала усилия по скорейшей доставке багажа. Представители аэропорта призвали обратиться в службу розыска багажа, чтобы уточнить информацию.
1 августа замминистра транспорта России Владимир Потешкин заявил, что авиавласти Турции пообещали исправить проблему, возникшую после того, как пассажиры Turkish Airlines прилетели в Россию без багажа. Он уточнил, что российская сторона на совместных консультациях предложила ряд мер и теперь ожидает их выполнения.