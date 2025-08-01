В Турции дали обещание исправить ситуацию с багажом пассажиров Turkish Airlines

«Вчера провел консультации с авиационными властями с участием руководства Turkish Airlines. Обозначена проблема и отрицательная динамика, которую мы для себя отмечаем в этом вопросе. Со стороны авиационных властей Турецкой Республики заверение в том, что ситуация будет исправлена», – сказал замглавы ведомства. Он отметил, что Россия предложила некоторые меры и теперь ожидает их выполнения как можно скорее.