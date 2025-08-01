В Турции дали обещание исправить ситуацию с багажом пассажиров Turkish Airlines
В профильных ведомствах Турции пообещали исправить проблему, возникшую после того, как клиенты компании Turkish Airlines прилетели в Россию без багажа, заявил замминистра транспорта РФ Владимир Потешкин, передает ТАСС.
«Вчера провел консультации с авиационными властями с участием руководства Turkish Airlines. Обозначена проблема и отрицательная динамика, которую мы для себя отмечаем в этом вопросе. Со стороны авиационных властей Турецкой Республики заверение в том, что ситуация будет исправлена», – сказал замглавы ведомства. Он отметил, что Россия предложила некоторые меры и теперь ожидает их выполнения как можно скорее.
По словам Потешкина, ситуацию со стороны РФ контролируют Минтранс, Росавиация и аэропорт «Внуково».
23 июля аэропорт «Пулково» сообщил, что за три дня было принято около 350 заявлений на более чем 500 мест багажа. Перевозчик, в свою очередь, позже заявил, что ситуация связана с мерами безопасности и необходимостью дозаправки самолетов. Turkish Airlines отправляет не прилетевший вместе с владельцами багаж следующими рейсами, а аэропорт в оперативном режиме обрабатывает заявки пассажиров по его розыску.
В «Пулково» также призвали клиентов авиакомпании заполнить соответствующие заявления в отделе розыска, если их багаж был утерян в ситуации с задержкой. Также потребуется подписать пассажирскую таможенную декларацию, а затем следовать инструкциям работников аэропорта.