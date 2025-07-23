Рейсы из Антальи прибыли в «Пулково» без нескольких сотен чемоданов

С 20 июля было принято около 350 заявлений на более чем 500 мест багажа. Авиакомпания доставляет багаж следующими рейсами. Для помощи пассажирам аэропорт в ускоренном режиме принимает и обрабатывает заявки по его розыску. Багаж из Антальи поступает в «Пулково» ежедневно. После прохождения необходимых процедур он направляется на доставку.