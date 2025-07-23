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Рейсы из Антальи прибыли в «Пулково» без нескольких сотен чемоданов

Ведомости

Часть рейсов из Антальи прибывала в аэропорт Санкт-Петербурга «Пулково» с неполной комплектацией багажа. Об этом сообщается в Telegram-канале воздушной гавани.

С 20 июля было принято около 350 заявлений на более чем 500 мест багажа. Авиакомпания доставляет багаж следующими рейсами. Для помощи пассажирам аэропорт в ускоренном режиме принимает и обрабатывает заявки по его розыску. Багаж из Антальи поступает в «Пулково» ежедневно. После прохождения необходимых процедур он направляется на доставку.

В «Пулково» призвали в случае, если багаж не прибыл в Санкт-Петербург, обратиться в отдел розыска, заполнить заявление и пассажирскую таможенную декларацию, а также следовать инструкциям работников аэропорта.

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22 июля заместитель министра транспорта РФ Владимир Потешкин рассказал, что около 75 000 пассажиров пострадали в результате отмены рейсов в аэропортах Московского региона и «Пулково» с 19 июля до 08:00 мск 22 июля. Всего пришлось отменить 517 рейсов, 169 самолетов ушли на запасных аэродромы.

За этот период пассажиры отмененных полетов вынужденно вернули более 16 000 билетов. Ожидающие вылета посетители аэропортов получили свыше 109 000 ваучеров на напитки и 58 000 ваучеров на питание. Потешкин уточнил, что в гостиницах разместили 16 000 человек.

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