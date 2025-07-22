«Аэрофлот» восстановил стабильное расписание полетов на всех направлениях

Авиакомпания продолжает работать с пассажирами, чьи рейсы были отменены в связи с корректировкой расписания. Пассажирам предлагается на выбор либо полный возврат денежных средств за билеты, либо возможность переоформить билеты на другие рейсы, выполняемые в течение 10 дней после первоначально запланированной даты вылета.