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Главная / Бизнес /

«Аэрофлот» восстановил стабильное расписание полетов на всех направлениях

Ведомости

Авиакомпания «Аэрофлот» сообщила в Telegram-канале о полной стабилизации расписания рейсов по всей маршрутной сети.

Авиакомпания продолжает работать с пассажирами, чьи рейсы были отменены в связи с корректировкой расписания. Пассажирам предлагается на выбор либо полный возврат денежных средств за билеты, либо возможность переоформить билеты на другие рейсы, выполняемые в течение 10 дней после первоначально запланированной даты вылета.

Отмечается, что авиакомпания не может полностью исключить возможные неудобства для пассажиров, вызванные объективными ограничениями на авиаперевозки. Приоритетами перевозчика остаются поддержание стабильной работы ключевых воздушных маршрутов и гарантирование безопасности всех пассажиров.

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