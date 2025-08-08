Газета
Главная / Общество /

Turkish Airlines не привезла во «Внуково» 274 единицы багажа из Антальи

Ведомости

Пассажиры четырех рейсов авиакомпании Turkish Airlines из Антальи во «Внуково» остались без чемоданов. Всего для багажа было не загружено 274 места, сообщается в Telegram-канале международного аэропорта.

Проблема отсутствия багажа затронула такие рейсы, как TK 3152 (99 мест), TK 3140 (101 место), TK 1231 (14 мест) и TK 3024 (60 мест). В аэропорту отметили, что авиакомпания приносит пассажирам извинения и предпринимает усилия по как можно более быстрой доставке багажа.

Досылочные рейсы прибудут в соответствии с расписанием на табло информации в зоне выдачи багажа. Кроме того, представители «Внуково» посоветовали обратиться в службу розыска багажа аэропорта, чтобы уточнить информацию.

1 августа замминистра транспорта РФ Владимир Потешкин сообщил, что турецкие авиавласти пообещали исправить проблему, возникшую после того, как клиенты компании Turkish Airlines прилетели в Россию без багажа. Он отметил, что Россия на совместных консультациях предложила некоторые меры и теперь ожидает их выполнения как можно скорее.

23 июля в аэропорту «Пулково» рассказали, что за три дня было принято около 350 заявлений на более чем 500 мест багажа. Перевозчик, в свою очередь, позже заявил, что ситуация связана с мерами безопасности и необходимостью дозаправки самолетов.

