Исполнительное производство против комика Семена Слепакова закрыли
Российский комик Семен Слепаков
По данным агентства, ранее судебные приставы открыли исполнительное производство о взыскании со Слепакова задолженности по делу о нарушении правил деятельности иноагента. Таганский суд признал комика виновным по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (распространение материалов без указания на то, что они произведены иноагентом). Ему назначили 30 000 руб. штрафа, но в установленный срок Слепаков его не оплатил, поэтому было открыто исполнительное производство.
Слепаков был включен в реестр иноагентов в апреле 2023 г. Артист попытался оспорить решение Минюста, но в июне 2023 г. Замоскворецкий суд Москвы отказался исключать его из списка иноагентов. Кассационный суд также отклонил жалобу артиста. Причиной для внесения Слепакова в перечень иноагентов стало в том числе исполнение антироссийских песен и стихов, писало «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы.