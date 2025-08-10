Исполнительное производство против комика Семена Слепакова закрыли

По данным агентства, ранее судебные приставы открыли исполнительное производство о взыскании со Слепакова задолженности по делу о нарушении правил деятельности иноагента. Таганский суд признал комика виновным по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (распространение материалов без указания на то, что они произведены иноагентом). Ему назначили 30 000 руб. штрафа, но в установленный срок Слепаков его не оплатил, поэтому было открыто исполнительное производство.