Слепаков получил статус иноагента из-за антироссийских песен

В частности, в документах приводится факт исполнения Слепаковым композиции «Колыбельная», подразумевающая песню матери, сын которой погиб в ходе спецоперации на Украине. Отмечается, что таким образом артист «высмеивает гибнущих российских солдат, принимавших участие в боевых действиях». Кроме того, внимание также было обращено на композицию «Нет вобле!». Указывается также, что на одном из иностранных интернет-порталов Слепаков заявил, что воспринимает Израиль, как свою родину. На выступлениях в этой стране он шутил про референдумы в городе с русскоязычным населением.