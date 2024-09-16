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Слепаков получил статус иноагента из-за антироссийских песен

Ведомости

Причиной для внесения артиста Семена Слепакова (считается в России иноагентом) Минюстом в перечень иноагентов стало, в том числе, исполнение антироссийских песен и стихов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы.

В частности, в документах приводится факт исполнения Слепаковым композиции «Колыбельная», подразумевающая песню матери, сын которой погиб в ходе спецоперации на Украине. Отмечается, что таким образом артист «высмеивает гибнущих российских солдат, принимавших участие в боевых действиях». Кроме того, внимание также было обращено на композицию «Нет вобле!». Указывается также, что на одном из иностранных интернет-порталов Слепаков заявил, что воспринимает Израиль, как свою родину. На выступлениях в этой стране он шутил про референдумы в городе с русскоязычным населением.

Анализ материалов, распространяемых артистом, позволил прийти к выводу, что Слепаков занимается политической деятельностью, говорится в документах. Отмечается, что в Минюст поступила информация от Федеральной службы по финансовому мониторингу о том, что Слепаков «является получателем опосредованного иностранного финансирования одной операцией в январе 2021 г. <...> и 28 операциями с октября 2021 по декабрь 2022 г.».

Слепаков был включен в реестр иноагентов в апреле 2023 г. По данным Минюста, он «получал поддержку от иностранных источников, выступал против специальной военной операции на Украине, формировал негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом», а также негативно высказывался в отношении граждан РФ. Артист попытался оспорить решение Минюста, но в июне 2023 г. Замоскворецкий суд Москвы отказался исключать его из списка иноагентов. Кассационный суд также отклонил жалобу артиста.

14 сентября «Ведомости» писали, что Слепаков обжаловал отказ в снятии статуса иноагента в Верховном суде России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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