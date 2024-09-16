Слепаков получил статус иноагента из-за антироссийских песен
Причиной для внесения артиста Семена Слепакова
В частности, в документах приводится факт исполнения Слепаковым композиции «Колыбельная», подразумевающая песню матери, сын которой погиб в ходе спецоперации на Украине. Отмечается, что таким образом артист «высмеивает гибнущих российских солдат, принимавших участие в боевых действиях». Кроме того, внимание также было обращено на композицию «Нет вобле!». Указывается также, что на одном из иностранных интернет-порталов Слепаков заявил, что воспринимает Израиль, как свою родину. На выступлениях в этой стране он шутил про референдумы в городе с русскоязычным населением.
Анализ материалов, распространяемых артистом, позволил прийти к выводу, что Слепаков занимается политической деятельностью, говорится в документах. Отмечается, что в Минюст поступила информация от Федеральной службы по финансовому мониторингу о том, что Слепаков «является получателем опосредованного иностранного финансирования одной операцией в январе 2021 г. <...> и 28 операциями с октября 2021 по декабрь 2022 г.».
Слепаков был включен в реестр иноагентов в апреле 2023 г. По данным Минюста, он «получал поддержку от иностранных источников, выступал против специальной военной операции на Украине, формировал негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом», а также негативно высказывался в отношении граждан РФ. Артист попытался оспорить решение Минюста, но в июне 2023 г. Замоскворецкий суд Москвы отказался исключать его из списка иноагентов. Кассационный суд также отклонил жалобу артиста.
14 сентября «Ведомости» писали, что Слепаков обжаловал отказ в снятии статуса иноагента в Верховном суде России.