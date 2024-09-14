Семен Слепаков обжаловал отказ в снятии статуса иноагента
Артист Семен Слепаков
Жалоба артиста поступила в суд 10 сентября, дата рассмотрения пока не назначена.
Минюст включил Слепакова в реестр иноагентов в апреле 2023 г. По данным ведомства, он «получал поддержку от иностранных источников, выступал против специальной военной операции на Украине, формировал негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом», а также негативно высказывался в отношении граждан РФ.
Слепаков попытался оспорить решение Минюста, но в июне 2023 г. Замоскворецкий суд Москвы отказался исключать его из реестра иноагентов. Жалобу артиста также отклонил кассационный суд.
Статус иноагента в российском законодательстве появился в 2012 г. вместе с изменениями закона об НКО, СМИ его присваивают с 2017 г., физическим лицам – с 2020 г. Новый реестр иноагентов появился 5 апреля 2022 г. – в него Минюст вносит тех физлиц, которые получали финансирование с Украины и занимались политической деятельностью.