Аэропорт Геленджика принял первый рейс после снятия ограничений на полеты

Ограничения на работу аэропорта Геленджика были введены 8 августа для обеспечения безопасности полетов. По данным Кореняко, воздушная гавань снова может принимать и отправлять рейсы, первый самолет после снятия мер приземлился в Геленджике в 10:34 мск.