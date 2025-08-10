Аэропорт Геленджика принял первый рейс после снятия ограничений на полеты
Ограничения на работу аэропорта Геленджика были введены 8 августа для обеспечения безопасности полетов. По данным Кореняко, воздушная гавань снова может принимать и отправлять рейсы, первый самолет после снятия мер приземлился в Геленджике в 10:34 мск.
Ранее 10 августа временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов отменили в аэропорту Сочи. 8–9 августа Росавиация ограничивала работу ряда аэропортов, включая сочинский, из-за атак украинских беспилотников. «Аэрофлот» скорректировал расписание рейсов в Сочи и Геленджик, предложив пассажирам возврат или перебронирование билетов.