Аэропорты Калуги и Геленджика приостановили прием и отправку рейсов
В аэропорту Калуги (Грабцево) утром 10 августа введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, мера необходима для обеспечения безопасности полетов, сообщил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.
Полеты в калужском аэропорту ограничивались и ночью. Тогда же Росавиация ввела меры в аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса, утром они были сняты.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что силы ПВО за ночь уничтожили семь беспилотников над территорией Жиздринского, Куйбышевского и Хвастовичского районов. По предварительной информации властей, в результате попытки атаки пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.