Самым молодым городом России стал населенный пункт в Чечне

В июле в Роскадастре рассказали, что как минимум 67 российских городов имеют одинаковые названия. Чаще всего встречаются Александровск, Кировск, Красноармейск, Приморск и Советск. В частности, три Приморска расположены в Ленинградской, Калининградской и Запорожской областях, а три Советска – в Кировской, Калининградской и Тульской областях. Еще ряд названий повторяются дважды: среди таких городов Донецк, Киров, Троицк, Мирный и др.