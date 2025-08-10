Самым молодым городом России стал населенный пункт в Чечне
Чеченский город Ойсхара стал самым молодым в России, он получил этот статус в 2023 г., сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Росреестр, который привел данные из Государственного каталога географических названий.
Ранее Ойсхара считалась поселком. С учетом закона республики от 15 декабря 2023 г. статус населенного пункта был изменен с поселка на город.
В июле в Роскадастре рассказали, что как минимум 67 российских городов имеют одинаковые названия. Чаще всего встречаются Александровск, Кировск, Красноармейск, Приморск и Советск. В частности, три Приморска расположены в Ленинградской, Калининградской и Запорожской областях, а три Советска – в Кировской, Калининградской и Тульской областях. Еще ряд названий повторяются дважды: среди таких городов Донецк, Киров, Троицк, Мирный и др.