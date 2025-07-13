Роскадастр рассказал о 67 российских городах с одинаковыми названиями

В июне парламент Чечни внес на рассмотрение Госдумы законопроекты о переименовании городов Серноводское, Шелковская и Наурская. Шелковская, по словам авторов законопроекта, был преобразован из одноименной станицы и прежнее название не подходит для статуса города. Было предложено присвоить городу наименование Терек – по названию реки, на левом берегу которой расположен населенный пункт. Город Серноводское предлагается переименовать в Серноводск, а Наурскую – в Невре. Отмечается, что жители всех трех населенных пунктов поддержали их переименование.