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Роскадастр рассказал о 67 российских городах с одинаковыми названиями

Ведомости

В России как минимум 67 городов имеют одинаковые названия, чаще всего встречаются Александровск, Кировск, Красноармейск, Приморск и Советск, рассказали «РИА Новости» в Роскадастре.

Повторяющиеся названия (31) имеют 67 из 1250 российских городов. По данным Роскадастра, в Пермском крае, Мурманской области и Луганской народной республике (ЛНР) есть три Александровска, города с названием Кировск встречаются в Ленинградской, Мурманской областях и ЛНР, а три Красноармейска находятся в Саратовской и Московской областях, а также в Донецкой народной республике (ДНР).

Кроме того, три Приморска расположены в Ленинградской, Калининградской и Запорожской областях, а три Советска - в Кировской, Калининградской и Тульской областях. Еще ряд названий повторяются дважды: среди таких городов Донецк, Киров, Троицк, Мирный и др.

В июне парламент Чечни внес на рассмотрение Госдумы законопроекты о переименовании городов Серноводское, Шелковская и Наурская. Шелковская, по словам авторов законопроекта, был преобразован из одноименной станицы и прежнее название не подходит для статуса города. Было предложено присвоить городу наименование Терек – по названию реки, на левом берегу которой расположен населенный пункт. Город Серноводское предлагается переименовать в Серноводск, а Наурскую – в Невре. Отмечается, что жители всех трех населенных пунктов поддержали их переименование.

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