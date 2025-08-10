Бывшего замглавы Центра поддержки при Минэкономразвития обвинили в мошенничестве
Бывшего заместителя руководителя ФКУ «Центр поддержки» при Минэкономразвития РФ Андрея Шестакова обвинили в хищении 28 млн руб., предназначенных для оплаты по госконтракту. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы дела.
По версии следствия, Шестаков присвоил средства, выделенных на оплату работ по обслуживанию правительственного корпуса в деловом центре «Москва-сити». «Работы, в частности, касались очистки потолков от пыли и ухода за парковочной зоной. Средства должны были поступить исполнителям госконтракта – индивидуальным предпринимателям, привлеченным в качестве подрядчиков», – говорится в материале.
Подрядчики на одном из слушаний подтвердили получение выплат, а по утверждению Шестакова, заключение договора с субподрядчиком, принятие и оплата оказанных услуг не входили в его должностные полномочия. Вместе него, по его словам, работы принимала экспертная комиссия. Дело рассматривает Пресненский суд Москвы.
Кроме того, Шестаков подозревается в получении взятки. По версии следствия, бизнесмен Денис Макаршин передал ему 3 млн руб. за содействие в заключении контракта между АО «Управление служебными зданиями» и компанией Макаршина. Сам Макаршин дал признательные показания, а уголовное дело против него прекращено в связи с раскаянием, пишет ТАСС.
В феврале 2025 г. экс-глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев подал в Никулинский суд Москвы ходатайство о снятии судимости. В ноябре 2016 г. его задержали по подозрению в получении взятки в $2 млн. В декабре 2017 г. Замоскворецкий суд Москвы приговорил его к восьми годам колонии строго режима и штрафу в 130 млн руб. Весной 2022 г. Улюкаев вышел по УДО.