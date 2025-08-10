Бывшего замглавы Центра поддержки при Минэкономразвития обвинили в мошенничестве

В феврале 2025 г. экс-глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев подал в Никулинский суд Москвы ходатайство о снятии судимости. В ноябре 2016 г. его задержали по подозрению в получении взятки в $2 млн. В декабре 2017 г. Замоскворецкий суд Москвы приговорил его к восьми годам колонии строго режима и штрафу в 130 млн руб. Весной 2022 г. Улюкаев вышел по УДО.