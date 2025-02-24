Экс-глава Минэкономразвития Улюкаев попросил снять с него судимость

Улюкаев был министром экономического развития 3,5 года. В ноябре 2016 г. его задержали по подозрению в получении взятки в $2 млн. В декабре 2017 г. Замоскворецкий суд Москвы приговорил его к восьми годам колонии строго режима и штрафу 130 млн руб.