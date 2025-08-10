В Миллерово в Ростовской области после атаки БПЛА ввели режим ЧС
В городе Миллерово Ростовской области ввели режим ЧС после ночной атаки беспилотников, сообщил глава Миллеровского района Олег Коваленко в своем Telegram-канале.
По его данным, в Миллерово из-за падения обломков беспилотника повреждены несколько частных домовладений, пострадавших нет.
«В настоящее время в зоне повреждения вводится режим ЧС, муниципальная комиссия проводит оценку полученного ущерба», – говорится в сообщении.
Врио губернатора области Юрий Слюсарь уточнял также, что силы ПВО уничтожили беспилотники в Миллеровском и Чертковском районах. В Миллерово в нескольких частных домах были выбиты стекла и поврежден забор.
По данным Минобороны РФ, в ночь на 10 августа российские системы ПВО уничтожили 121 украинский беспилотник над 14 регионами России. Наибольшее количество дронов сбито над Краснодарским краем (29) и Крымом (15). Пять БПЛА ликвидировали над Ростовской областью.