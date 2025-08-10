Директор Театра имени Вахтангова назвал причину смерти Юрия Бутусова

О смерти режиссера стало известно днем 10 августа. С 1990-х по 2022 г. он работал в театрах Москвы и Санкт-Петербурга. С 1996 г. Бутусов поступил на службу в Театр им. Ленсовета, в 2002 г. начал сотрудничество с театром «Сатирикон».