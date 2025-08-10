Директор Театра имени Вахтангова назвал причину смерти Юрия Бутусова
Театральный режиссер Юрий Бутусов утонул во время отдыха в Болгарии. Об этом сообщил директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок.
«Как сообщают, он отдыхал с семьей в Болгарии вместе с женой и двумя детьми и утонул. Такая нелепая, трагическая смерть», – написал он в Telegram.
О смерти режиссера стало известно днем 10 августа. С 1990-х по 2022 г. он работал в театрах Москвы и Санкт-Петербурга. С 1996 г. Бутусов поступил на службу в Театр им. Ленсовета, в 2002 г. начал сотрудничество с театром «Сатирикон».
С 2018 по 2022 г. Бутусов возглавлял Театр Вахтангова, а в сентябре 2020 г. организовал режиссерский курс в ГИТИСе. Покинул Россию после начала боевых действий на Украине в 2022 г., с того момента работал в Европе.