Ущерб от затопления буксира «Капитан Ушаков» составляет более 1 млн рублей
По факту затопления буксира «Капитан Ушаков» в порту Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело, сумма ущерба – 1 млн руб. Об этом сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета (СК) РФ.
Дело возбуждено по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ).
По версии следствия, при проведении строительных работ на морском буксире «Капитан Ушаков» вечером 8 августа произошел крен судна на правый борт. В результате судно частично затонуло в акватории реки Большая Невка. Пострадавших нет.
Буксир «Капитан Ушаков» принадлежит Ярославскому судостроительному заводу. Сейчас судно легло на грунт правым бортом, говорил представитель Балтийского завода.