На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 5

На этой неделе профессор Политехнического института Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Николай Шестаков сообщил, что землетрясение привело к движению земной поверхности и Владивосток сместился на 5 см к югу, затем на 5 см к северу. Ощутимые афтершоки будут продолжаться еще не менее месяца, считают специалисты Камчатского филиала ЕГС РАН.