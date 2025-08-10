На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 5
Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у берегов Камчатки, сообщил Камчатский филиал ФГБУН ФИЦ «Единая геофизическая служба Российской академии наук» в Telegram-канале.
Подземные толчки зафиксировали 10 августа в 158 км от Петропавловска-Камчатского. Землетрясение произошло на глубине 43,8 км.
30 июля на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,8, оно стало самым сильным в регионе с 1953 г. Толчки привели к цунами на побережье Северо-Курильска и вызвали активизацию вулканов.
На этой неделе профессор Политехнического института Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Николай Шестаков сообщил, что землетрясение привело к движению земной поверхности и Владивосток сместился на 5 см к югу, затем на 5 см к северу. Ощутимые афтершоки будут продолжаться еще не менее месяца, считают специалисты Камчатского филиала ЕГС РАН.