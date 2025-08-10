Газета
Синоптик спрогнозировал прохладный август в Москве

Ведомости

Вторая декада августа в Москве будет прохладнее первой. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«По прогнозам, вторая декада августа ожидается прохладнее первой, и, скорее всего, она закончится также с небольшой температурной аномалией, величиной около полградуса, но на этот раз отрицательной», – написал он в Telegram.

Леус уточнил, что первая половина «десятидневки» ожидается более холодной, а вторая – более теплой. Температуры будут в диапазоне от 19 до 25 градусов тепла. Дожди пройдут в этом месяце в течение шести – восьми дней, отметил он.

Начало августа было встречено дождями. По словам Леуса, из первых десяти дней месяца дождей не было лишь в течение трех – 3, 6 и 10 августа. Выпало почти две трети осадков от положенного за весь август.

4 августа в столице объявляли «оранжевый» уровень погодной опасности из-за сильных дождей, гроз и порывистого ветра. В Гидрометцентре поясняли, что ухудшение погоды связано с влиянием южного циклона. 

30 июня в Москве стало самым холодным за всю историю главной метеостанции ВДНХ. Тогда термометр показал +12,6 градуса. Таким образом, были побиты антирекорды 1962 и 1976 гг., когда в этот день было +14,0 градусов и +14,7 градуса соответственно.

