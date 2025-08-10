Юрия Бутусова кремируют в Болгарии

С 1996 г. Бутусов поступил на службу в Театр им. Ленсовета, в 2002 г. начал сотрудничество с театром «Сатирикон». С 2018 по 2022 г. Бутусов возглавлял Театр Вахтангова, а в сентябре 2020 г. организовал режиссерский курс в ГИТИСе. Покинул Россию после начала боевых действий на Украине в 2022 г., с того момента работал в Европе.