Юрия Бутусова кремируют в Болгарии

Юрия Бутусова кремируют в БолгарииПрах будет перевезен в Санкт-Петербург
«Он будет кремирован там, где погиб. Затем прах перевезут в Петербург для захоронения», – сказал он.
Дата прощания и захоронения пока неизвестна.
Театральный режиссер Юрий Бутусов умер 10 августа в возрасте 63 лет. Крок сообщил, что он утонул во время отдыха в Болгарии с семьей.
С 1996 г. Бутусов поступил на службу в Театр им. Ленсовета, в 2002 г. начал сотрудничество с театром «Сатирикон». С 2018 по 2022 г. Бутусов возглавлял Театр Вахтангова, а в сентябре 2020 г. организовал режиссерский курс в ГИТИСе. Покинул Россию после начала боевых действий на Украине в 2022 г., с того момента работал в Европе.
Среди известных постановок Бутусова: «Макбетт» Эжена Ионеско, «Мера за меру», «Ричард III» и «Король Лир» Уильяма Шекспира, «Чайка» и «Иванов» Антона Чехова. Ставил спектакли в Южной Корее, Норвегии, Литве, Латвии, Болгарии.