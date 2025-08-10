Газета
В Турции произошло землетрясение магнитудой 6,1

Ведомости

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в воскресенье на западе Турции, сообщило управление по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), передает Reuters.

Местные СМИ сообщили, что подземные толчки ощущались во многих провинциях.

По данным AFAD, землетрясение произошло около 19:53 по местному времени (совпадает с московским) в провинции Балыкесир, недалеко от крупнейшего города Турции Стамбула, но пока не поступало сообщений о жертвах или разрушениях ни в одной из пострадавших провинций.

Министр внутренних дел страны Али Ерликая заявил, что аварийные бригады AFAD начали проверки в Стамбуле и соседних провинциях.

В AFAD добавили, что очаг землетрясения залегал на глубине 11 км (6,8 мили), в то время как Немецкий исследовательский центр наук о земле (GFZ) зарегистрировал магнитуду землетрясения в 6,19 балла и глубину в 10 км.

Читайте также:На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 5
