В Турции произошло землетрясение магнитудой 6,1
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в воскресенье на западе Турции, сообщило управление по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), передает Reuters.
Местные СМИ сообщили, что подземные толчки ощущались во многих провинциях.
По данным AFAD, землетрясение произошло около 19:53 по местному времени (совпадает с московским) в провинции Балыкесир, недалеко от крупнейшего города Турции Стамбула, но пока не поступало сообщений о жертвах или разрушениях ни в одной из пострадавших провинций.
Министр внутренних дел страны Али Ерликая заявил, что аварийные бригады AFAD начали проверки в Стамбуле и соседних провинциях.
В AFAD добавили, что очаг землетрясения залегал на глубине 11 км (6,8 мили), в то время как Немецкий исследовательский центр наук о земле (GFZ) зарегистрировал магнитуду землетрясения в 6,19 балла и глубину в 10 км.