В Турции произошло землетрясение магнитудой 6,1

По данным AFAD, землетрясение произошло около 19:53 по местному времени (совпадает с московским) в провинции Балыкесир, недалеко от крупнейшего города Турции Стамбула, но пока не поступало сообщений о жертвах или разрушениях ни в одной из пострадавших провинций.