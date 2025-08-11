Дегтярев: потолок зарплат в российском футболе могут ввести по примеру КХЛ

В 2021 г. Российский футбольный союз (РФС) провел опрос среди действующих футболистов, и тренеров, руководителей российского футбола и клубов лиги, представителей СМИ и других по вопросу зарплат для футболистов РПЛ. Более 80% опрошенных, игравших в футбол (и более 95% тех, кто не играл), считают, что она не должна превышать $1 млн в год. Большая часть проголосовала за вариант «от $500 000 до $1 млн».