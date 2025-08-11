Дегтярев: потолок зарплат в российском футболе могут ввести по примеру КХЛ
В Российской премьер-лиге (РПЛ) могут ввести потолок зарплат на примере Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев в интервью «России 24».
«Потолок зарплат – в хоккее он есть, в КХЛ есть, я сам возглавлял хоккейный клуб "Амур", я знаю, что есть зарплатные ведомости. Вот и распределяй – можешь игрока подороже взять, можешь – подешевле», – сказал он.
В 2021 г. Российский футбольный союз (РФС) провел опрос среди действующих футболистов, и тренеров, руководителей российского футбола и клубов лиги, представителей СМИ и других по вопросу зарплат для футболистов РПЛ. Более 80% опрошенных, игравших в футбол (и более 95% тех, кто не играл), считают, что она не должна превышать $1 млн в год. Большая часть проголосовала за вариант «от $500 000 до $1 млн».
Жесткий потолок зарплат (суммарный размер окладов и бонусов хоккеистов одного клуба) в КХЛ действует с сезона 2021/22. С тех пор он ни разу не поднимался. Пока он составляет 900 млн руб. Президент КХЛ Алексей Морозов объявил в апреле, что в сезоне 2026/27 рост потолка составит 50 млн руб.
«Ведомости» отмечали, что в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) после 2020 г. заметно повысился потолок зарплат. В связи с этим руководители клубов КХЛ жаловались, что с учетом инфляции клубам все сложнее переманивать игроков из НХЛ.