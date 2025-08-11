Задержанным за ограбление отделения почты в Москве предъявили обвинение
Пяти задержанным после ограбления отделение почты на юге Москвы предъявлено обвинение в разбое в особо крупном размере. Об этом сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
По данным ведомства, 8 августа на улице Медиков 67-летний мужчина и 28-летняя женщина в масках через служебный вход ворвались в отделение почты и похитили более 4,8 млн руб. Затем они скрылись на такси и вскоре были задержаны. Задержаны и два водителя, которые помогали обвиняемым скрыться на автомобилях с места преступления, и женщина, арендовавшая автомобиль. Она также приезжала с соучастниками к месту преступления 7 августа и была в машине в день ограбления.
Обвиняемая признала вину. Она рассказала, что приехала в Москву из Сызрани на заработки и познакомилась с другими обвиняемыми примерно 1,5 месяца назад. Они стали обсуждать способы заработать и приняли решение ограбить почтовое отделение.
Задержанным предъявлено обвинение по п. «а, б» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный организованной группой, в особо крупном размере). В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.
9 августа сотрудники полиции задержали в Серпухове пятерых подозреваемых. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что некоторые из задержанных ранее были судимы. У них изъяли 142 000 руб. и доставили в территориальные органы полиции.