Задержанным за ограбление отделения почты в Москве предъявили обвинение

По данным ведомства, 8 августа на улице Медиков 67-летний мужчина и 28-летняя женщина в масках через служебный вход ворвались в отделение почты и похитили более 4,8 млн руб. Затем они скрылись на такси и вскоре были задержаны. Задержаны и два водителя, которые помогали обвиняемым скрыться на автомобилях с места преступления, и женщина, арендовавшая автомобиль. Она также приезжала с соучастниками к месту преступления 7 августа и была в машине в день ограбления.