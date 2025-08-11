Россияне стали в 2 раза чаще ставить запреты на сделки с недвижимостью

Представители федеральной службы также напомнили, что услуга предоставляется россиянам с 2013 г. и «продолжает показывать свою востребованность как один из самых надежных инструментов в борьбе с мошенничеством». Положительную динамику показывает также количество заявлений, поданных в электронном виде. Оно увеличилась с 53 000 с января по июнь 2024 г. до 177 000 и более в аналогичный период 2025 г.