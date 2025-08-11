Газета
Главная / Общество /

Россияне стали в 2 раза чаще ставить запреты на сделки с недвижимостью

Ведомости

Граждане РФ отправили 738 000 заявлений о запрете сделок с недвижимостью без личного участия собственника за первые шесть месяцев 2025 г., что превышает показатель за тот же период 2024 г. (318 000 требований) более чем в два раза, сообщили в Росреестре.

Представители федеральной службы также напомнили, что услуга предоставляется россиянам с 2013 г. и «продолжает показывать свою востребованность как один из самых надежных инструментов в борьбе с мошенничеством». Положительную динамику показывает также количество заявлений, поданных в электронном виде. Оно увеличилась с 53 000 с января по июнь 2024 г. до 177 000 и более в аналогичный период 2025 г.

Кроме того, заявление можно подать через сайт «Госуслуг» или офлайн в МФЦ. После того как на основании заявления в ЕГРН появится соответствующая отметка, заявления, касающиеся недвижимости и направленные не собственником, будут возвращаться без рассмотрения, отметила замруководителя Росреестра Татьяна Громова.

В июне в целях защиты от мошенничества Генпрокуратура поддержала введение запрета на сделки с недвижимостью за наличные. Это связано с тем, что чаще всего жертвами мошенников становятся пенсионеры, люди с зависимостями и психическими заболеваниями. В частности, им могут продать квартиру по заниженной стоимости, а наличные могут оказаться фальшивыми.

