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Генпрокуратура одобрила запрет сделок с недвижимостью за наличные

Ведомости

Генпрокуратура России поддержала введение запрета на сделки с недвижимостью за наличные. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на ответ первого заместителя ведомства Анатолия Разинкина зампреду комитета по строительству и ЖКХ Светлане Разворотневой («Единая Россия»).

Ведомство одобрило инициативу в связи с «распространенностью фактов дистанционного мошенничества при сделках с недвижимостью», говорится в материале.

Издание пишет, что чаще всего жертвами мошенников становятся пенсионеры, люди с зависимостями и психическими заболеваниями. В частности, им могут продать квартиру по заниженной стоимости, а наличные могут оказаться фальшивыми.

17 апреля эксперты компании F6 сообщили, что мошенники придумали новую схему обмана с арендой квартир в крупных городах. Злоумышленники размещают объявления о сдаче квартир в новых жилых комплексах, а потом под предлогом регистрации в системе «Умный дом» через BankID похищают персональные данные пользователей.

«Ведомости» со ссылкой на данные Дом.РФ и «Домклика» писали, что в I квартале 2025 г. каждая пятая квартира была продана застройщиком, тогда как в 2022–2024 г. доля таких сделок не превышала 15%. Продажи строящегося жилья упали на 9% после снижения на 26% в 2024 г., а уровень распроданности на момент ввода опустился до 72% против 80–85% ранее.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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