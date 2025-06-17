Генпрокуратура одобрила запрет сделок с недвижимостью за наличные

«Ведомости» со ссылкой на данные Дом.РФ и «Домклика» писали, что в I квартале 2025 г. каждая пятая квартира была продана застройщиком, тогда как в 2022–2024 г. доля таких сделок не превышала 15%. Продажи строящегося жилья упали на 9% после снижения на 26% в 2024 г., а уровень распроданности на момент ввода опустился до 72% против 80–85% ранее.