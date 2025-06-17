Генпрокуратура одобрила запрет сделок с недвижимостью за наличные
Генпрокуратура России поддержала введение запрета на сделки с недвижимостью за наличные. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на ответ первого заместителя ведомства Анатолия Разинкина зампреду комитета по строительству и ЖКХ Светлане Разворотневой («Единая Россия»).
Ведомство одобрило инициативу в связи с «распространенностью фактов дистанционного мошенничества при сделках с недвижимостью», говорится в материале.
Издание пишет, что чаще всего жертвами мошенников становятся пенсионеры, люди с зависимостями и психическими заболеваниями. В частности, им могут продать квартиру по заниженной стоимости, а наличные могут оказаться фальшивыми.
17 апреля эксперты компании F6 сообщили, что мошенники придумали новую схему обмана с арендой квартир в крупных городах. Злоумышленники размещают объявления о сдаче квартир в новых жилых комплексах, а потом под предлогом регистрации в системе «Умный дом» через BankID похищают персональные данные пользователей.
«Ведомости» со ссылкой на данные Дом.РФ и «Домклика» писали, что в I квартале 2025 г. каждая пятая квартира была продана застройщиком, тогда как в 2022–2024 г. доля таких сделок не превышала 15%. Продажи строящегося жилья упали на 9% после снижения на 26% в 2024 г., а уровень распроданности на момент ввода опустился до 72% против 80–85% ранее.