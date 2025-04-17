Мошенники придумали новую схему обмана с арендой квартир в крупных городах

Так, пользователь iOS переходит по ссылке и попадает на страницу авторизации. Для регистрации предлагается указать ФИО, дату рождения и код, полученный от «владельца квартиры». На следующем этапе жертве предлагают подтвердить личность двумя способами: через госсервис (который не работает) или через BankID. Если пользователь выбирает BankID, его просят ввести данные банковской карты и номер телефона, а затем код из СМС. После ввода кода злоумышленники получают доступ к онлайн-банку и пытаются вывести средства со счета, запрашивая дополнительные коды подтверждения.