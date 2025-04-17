Мошенники придумали новую схему обмана с арендой квартир в крупных городах
В России выявлена новая схема мошенничества с арендой жилья в крупных городах. Злоумышленники размещают объявления о сдаче квартир в новых жилых комплексах, а потом под предлогом регистрации в системе «Умный дом» через BankID похищают персональные данные пользователей. Об этом предупредили эксперты компании F6, специализирующейся на борьбе с киберпреступностью.
Мошенники привлекают внимание потенциальных арендаторов ценами на 20–40% ниже рыночных. В объявлениях указываются адреса реальных жилых комплексов с закрытой территорией – от Москвы и Санкт-Петербурга до Екатеринбурга и Новосибирска.
«С начала марта 2025 г. от действий мошеннической группы, которая применяет эту схему обмана, пострадали уже 1093 пользователя, у которых похитили как минимум 11,7 млн руб.», – отметили в F6.
Злоумышленники отправляют потенциальным арендаторам ссылку на фишинговый ресурс и код для регистрации. Дальнейшие шаги зависят от операционной системы устройства пользователя.
Так, пользователь iOS переходит по ссылке и попадает на страницу авторизации. Для регистрации предлагается указать ФИО, дату рождения и код, полученный от «владельца квартиры». На следующем этапе жертве предлагают подтвердить личность двумя способами: через госсервис (который не работает) или через BankID. Если пользователь выбирает BankID, его просят ввести данные банковской карты и номер телефона, а затем код из СМС. После ввода кода злоумышленники получают доступ к онлайн-банку и пытаются вывести средства со счета, запрашивая дополнительные коды подтверждения.
Процесс обмана владельцев Android-устройств еще проще. После перехода по ссылке жертва попадает на фейковую страницу Google Play, где ей предлагают установить приложение для регистрации в системе «Умный дом». На самом деле это Android-троян, который позволяет мошенникам перехватывать данные банковских карт, читать и отправлять SMS, а также похищать деньги со счета пользователя.
Эксперты рекомендуют не переходить по подозрительным ссылкам, особенно если они приходят от непроверенных лиц. Также не стоит вводить личные данные и данные карт на непроверенных сайтах. Лучше не переносить общение из чатов сервисов объявлений и поиска недвижимости в мессенджеры.
16 апреля стало известно о схеме мошенничества с демонстрацией экрана смартфона. Аферисты с ее помощью похищают персональные данные граждан для взлома аккаунтов на портале «Госуслуги».