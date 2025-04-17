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/ Общество

Мошенники придумали новую схему обмана с арендой квартир в крупных городах

Ведомости

В России выявлена новая схема мошенничества с арендой жилья в крупных городах. Злоумышленники размещают объявления о сдаче квартир в новых жилых комплексах, а потом под предлогом регистрации в системе «Умный дом» через BankID похищают персональные данные пользователей. Об этом предупредили эксперты компании F6, специализирующейся на борьбе с киберпреступностью.

Мошенники привлекают внимание потенциальных арендаторов ценами на 20–40% ниже рыночных. В объявлениях указываются адреса реальных жилых комплексов с закрытой территорией – от Москвы и Санкт-Петербурга до Екатеринбурга и Новосибирска.

«С начала марта 2025 г. от действий мошеннической группы, которая применяет эту схему обмана, пострадали уже 1093 пользователя, у которых похитили как минимум 11,7 млн руб.», – отметили в F6.

Злоумышленники отправляют потенциальным арендаторам ссылку на фишинговый ресурс и код для регистрации. Дальнейшие шаги зависят от операционной системы устройства пользователя.

Так, пользователь iOS переходит по ссылке и попадает на страницу авторизации. Для регистрации предлагается указать ФИО, дату рождения и код, полученный от «владельца квартиры». На следующем этапе жертве предлагают подтвердить личность двумя способами: через госсервис (который не работает) или через BankID. Если пользователь выбирает BankID, его просят ввести данные банковской карты и номер телефона, а затем код из СМС. После ввода кода злоумышленники получают доступ к онлайн-банку и пытаются вывести средства со счета, запрашивая дополнительные коды подтверждения.

Процесс обмана владельцев Android-устройств еще проще. После перехода по ссылке жертва попадает на фейковую страницу Google Play, где ей предлагают установить приложение для регистрации в системе «Умный дом». На самом деле это Android-троян, который позволяет мошенникам перехватывать данные банковских карт, читать и отправлять SMS, а также похищать деньги со счета пользователя.

Эксперты рекомендуют не переходить по подозрительным ссылкам, особенно если они приходят от непроверенных лиц. Также не стоит вводить личные данные и данные карт на непроверенных сайтах. Лучше не переносить общение из чатов сервисов объявлений и поиска недвижимости в мессенджеры.

16 апреля стало известно о схеме мошенничества с демонстрацией экрана смартфона. Аферисты с ее помощью похищают персональные данные граждан для взлома аккаунтов на портале «Госуслуги».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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