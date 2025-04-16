Газета
Телеграм
/ Общество

Мошенники начали применять схемы с поддельными судебными исками

Ведомости

Мошенники отправляют потенциальным жертвам сообщения на тему выдуманных юридических проблем и используют их растерянность для обмана. Об этом сообщили «Известия».

Интернет-аналитик, эксперт компании «Газинформсервис» Марина Пробетс пояснила, что эта тематика привлекательна для мошенников, так как эксплуатирует естественный страх людей перед правовыми последствиями и государственными органами.

По ее словам, в 2025 г. можно ожидать дальнейшего развития и усложнения мошеннических схем, включая более качественную подделку официальных документов и сайтов, применение дипфейков и комбинирования различных методов социальной инженерии для усиления психологического давления на жертв. Возможно также появление схем, связанных с использованием искусственного интеллекта и рост числа мошенничеств с криптовалютами, где жертвам могут угрожать судебными исками за якобы незаконные операции, уточнила Пробетс.

Руководитель Kaspersky GReAT в России Дмитрий Галов добавил, что аферисты часто используют в качестве приманок штрафы и судебные иски в атаках на компании. Злоумышленники делают ставку на то, что человек испугается и выполнит нужное действие, к примеру, скачает зараженный файл.

15 апреля «РИА Новости» сообщило, что россиянам начали приходить фейковые сообщения якобы от портала «Госуслуги». Письма приходят на электронную почту пользователя, в них сообщается об успешном входе в учетную запись портала и зафиксированном входе с нового устройства. Название аккаунта написано с ошибкой – Gos uslugi (раздельное написание). Жертве, если она не заходила в аккаунт, рекомендуется связаться с поддержкой по поддельному номеру телефона.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных