Мошенники начали применять схемы с поддельными судебными исками

По ее словам, в 2025 г. можно ожидать дальнейшего развития и усложнения мошеннических схем, включая более качественную подделку официальных документов и сайтов, применение дипфейков и комбинирования различных методов социальной инженерии для усиления психологического давления на жертв. Возможно также появление схем, связанных с использованием искусственного интеллекта и рост числа мошенничеств с криптовалютами, где жертвам могут угрожать судебными исками за якобы незаконные операции, уточнила Пробетс.