Мошенники начали применять схемы с поддельными судебными исками
Мошенники отправляют потенциальным жертвам сообщения на тему выдуманных юридических проблем и используют их растерянность для обмана. Об этом сообщили «Известия».
Интернет-аналитик, эксперт компании «Газинформсервис» Марина Пробетс пояснила, что эта тематика привлекательна для мошенников, так как эксплуатирует естественный страх людей перед правовыми последствиями и государственными органами.
По ее словам, в 2025 г. можно ожидать дальнейшего развития и усложнения мошеннических схем, включая более качественную подделку официальных документов и сайтов, применение дипфейков и комбинирования различных методов социальной инженерии для усиления психологического давления на жертв. Возможно также появление схем, связанных с использованием искусственного интеллекта и рост числа мошенничеств с криптовалютами, где жертвам могут угрожать судебными исками за якобы незаконные операции, уточнила Пробетс.
Руководитель Kaspersky GReAT в России Дмитрий Галов добавил, что аферисты часто используют в качестве приманок штрафы и судебные иски в атаках на компании. Злоумышленники делают ставку на то, что человек испугается и выполнит нужное действие, к примеру, скачает зараженный файл.
15 апреля «РИА Новости» сообщило, что россиянам начали приходить фейковые сообщения якобы от портала «Госуслуги». Письма приходят на электронную почту пользователя, в них сообщается об успешном входе в учетную запись портала и зафиксированном входе с нового устройства. Название аккаунта написано с ошибкой – Gos uslugi (раздельное написание). Жертве, если она не заходила в аккаунт, рекомендуется связаться с поддержкой по поддельному номеру телефона.